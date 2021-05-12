12 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 -1.10 EURO 10,0870 0.00
USD 8,2970 0.20 ALTIN 489,440 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Akbank resmen duyurdu! Ve değişti...

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 1:23 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 1:23

Akbank hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren kararı resmen duyurdu. Dev banka SMS ile yaptı ve değişikliği açıkladı. Akbank'tan temassız ödeme özelliğini kullanan müşterileri için yapılan açıklamada QR ve temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 350 TL’ye yükseltildiği bildirildi.


Koronavirüs pandemisi döneminde vatandaşlar bulaş riski nedeniyle banka kartlarının temassız ödemesini kullanmaya başladılar. Pandemi döneminde vatandaşlar temassız kart kullanımı arttırdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 TL'den 350 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.
 
BKM'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti: "Ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 350 TL'ye çıkartıldı. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak"
 
AKBANK MÜŞTERİLERİNE SMS İLE DUYURDU 
 
Müşterilerine bilgilendirme mesajı atan banka yaptığın QR ve temassız ödemelerinde güncelleme yaptığını duyurdu.Akbank müşterilerinin cep telefonlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Akbanklı, temassız özellikli Akbank kartlarınla ve Axess/Akbank Mobil üzerinden yaptığın QR ve temassız ödemelerinde şifresiz işlem limitini 350 TL olarak güncelledik.”

ETİKETLER

Akbank temassız ödeme 350 lira müşteri Akbank'ta hesabı olan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.