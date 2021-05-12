Akbank resmen duyurdu! Ve değişti...

Koronavirüs pandemisi döneminde vatandaşlar bulaş riski nedeniyle banka kartlarının temassız ödemesini kullanmaya başladılar. Pandemi döneminde vatandaşlar temassız kart kullanımı arttırdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 TL'den 350 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.
BKM'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti: "Ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 350 TL'ye çıkartıldı. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak"
AKBANK MÜŞTERİLERİNE SMS İLE DUYURDU
Müşterilerine bilgilendirme mesajı atan banka yaptığın QR ve temassız ödemelerinde güncelleme yaptığını duyurdu.Akbank müşterilerinin cep telefonlarına gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Akbanklı, temassız özellikli Akbank kartlarınla ve Axess/Akbank Mobil üzerinden yaptığın QR ve temassız ödemelerinde şifresiz işlem limitini 350 TL olarak güncelledik.”