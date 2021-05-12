Akbank resmen duyurdu! Ve değişti...

Akbank hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiren kararı resmen duyurdu. Dev banka SMS ile yaptı ve değişikliği açıkladı. Akbank'tan temassız ödeme özelliğini kullanan müşterileri için yapılan açıklamada QR ve temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 350 TL’ye yükseltildiği bildirildi.

Koronavirüs pandemisi döneminde vatandaşlar bulaş riski nedeniyle banka kartlarının temassız ödemesini kullanmaya başladılar. Pandemi döneminde vatandaşlar temassız kart kullanımı arttırdı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 TL'den 350 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

BKM'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denilmişti: "Ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 350 TL'ye çıkartıldı. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak"

AKBANK MÜŞTERİLERİNE SMS İLE DUYURDU