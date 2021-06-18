AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO zirvesiyle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Foruma katılan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nun çok yoğun geçtiğini ve dünyanın her yerinden katılım olduğunu söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın kutsal topraklar ve mekanlarla ilgili "işgal altında" sözlerinin olduğu yönündeki soruyu Çelik, "Bizim parti ve hükümet olarak böyle bir değerlendirmemiz yok. Burada bu şekilde açıklama yapılmışsa bu kişisel görüştür. Partimiz kesinlikle bu görüşe kurumsal olarak katılmamaktadır." diye yanıtladı. Böyle bir değerlendirmelerinin olmadığını vurgulayan Çelik, bu şekilde bir açıklamayı da doğru bulmadıklarını ifade etti.

AK Parti'nin ve hükümetin kurumsal görüşlerinin belli olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilere verdiği önem bellidir. Bundan sonrasında da kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin geliştirilmesi için Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda hem kabinemiz hem partimiz elinden gelen güçle çalışmaya devam edecektir Öyle bir beyanat kişiseldir, partimizin kurumsal olarak kabul ettiği bir beyanat değildir."



Salgının araya girmesiyle uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok yoğun bir diplomasi haftası olduğunu vurgulayan Çelik, bu sürecin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile başladığını söyledi.