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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Libya" açıklaması!

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 20:37 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 20:37

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.


Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, malum odakların herkesin gözü  önünde Libya'da insanlık suçu işlediğini belirtti.
 
"Türkiye herkesin gözü önünde bu şebekeleri durdurdu. İnsani felaketin  sürmesini engelledi." ifadesini kullanan Çelik, Türkiye'yi suçlayanların, katliam  niyeti kursaklarında kalanlar oluğunu vurguladı.
 
Çelik, şunları kaydetti:
 
"Libya konusunda Türkiye'yi en çok suçlayanlara bakın, etiketin  altında 'katliam şebekesi' yazar. Utanç verici bir zulmü, şimdi Türkiye'yi  suçlayarak örtbas edeceklerini sanıyorlar. Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi  hedef gösteriyorlar. İliklerine işlemiş bir ikiyüzlülükle uluslararası kavramları  zehirliyorlar. Türkiye ise nefes olmaya, insanlık için zorda kalanların yanında  olmaya devam ediyor. Bu şebekelerin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hakkında  dediklerinin hiçbir önemi yok. Çünkü kendi zulümlerini örtmek için yine yalan  söylüyorlar."
 

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AK Parti Ömer Çelik Libya
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