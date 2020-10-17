17 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.193 1.04 EURO 9,3130 0.19
USD 7,9350 0.03 ALTIN 484,310 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan'ın saldırılarını lanetliyoruz

AA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 1:07 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 1:08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetlediklerini belirterek, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.


Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun  Azerbaycan'ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:
 
"Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını  lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız  katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye  yapılan saldırılar insanlık suçudur.
 
 
Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam  şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak.  Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına  Ermenistan mahkum edilmelidir."

ETİKETLER

AK Parti Ömer Çelik Ermenistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.