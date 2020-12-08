AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu aday olamaz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleriyle ilgili, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM 'de gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Turan, Kılıçdaroğlu'nun, 2021 yılı bütçesi üzerindeki konuşmasında, belki de kendisinden ilk kez duyulacak şekilde Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini ima eden ifadelerde bulunduğunu hatırlatarak, "Ancak meselenin kendisini değerlendirdiğimizde gördük ki kürsünün heyecanıyla, konuşmanın heyecanıyla AK Parti milletvekillerimizin 'madem hükümet, idare o kadar kötü aday ol' demesi üzerine, anlık heyecanla verdiği bir kararla karşı karşıyayız.

Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatta tüm partilerin genel başkanlarının tabii ki aday olmasını canı gönülden isteriz. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan, operasyonla partinin başına 'baştan geçmeyeceğim' demesine rağmen geçiren iradenin onun adaylığına izin vermeyeceğini düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar hiçbir seçimde Cumhurbaşkanlığına aday olmamasından yola çıkarak tekrar yeni dönemde aday olmayacağını düşünüyoruz.

Ancak kendisi, partisi aday olacağını ortaya koyuyorsa bundan keyif alırız. Ama ben bu işin kürsü heyecanıyla anlık bir açıklama olduğuna inandığımdan dolayı diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu '2023'te Cumhurbaşkanlığına adayım' diyorsa, sözünün arkasında durabiliyorsa ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak en az onun kadar bu demokratik hakkımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Turan, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum; Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" ifadelerini kullandı.