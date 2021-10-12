AK Parti'li Özkan: Yeniden gereken cevabı veririz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Nasıl geçmişte 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek net bir şekilde bölgemizi ve ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine karşı tavrımızı koyduysak, eğer ülkemize, milletimize, Mehmetçiğimize karşı böyle bir saldırılar olursa 'bir gece ansızın gelebiliriz' anlayışıyla yine yeniden gereken cevabı veririz" dedi.

AK Parti’li Özkan, TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında, parti olarak 2002'den beri Türkiye'yi istikrar ve güven esasına göre geliştirmenin, büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini bildirdi. Türkiye'nin, bölgesel ve küresel krizlere rağmen gücünü koruduğunu söyleyen Özkan, "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını, hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü alt yapının, hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin adeta bir sınaması olmuştur. Hamdolsun, sağlıktan üretime, güvenlikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda bu sınamayı başarıyla verdik" dedi.

'BELGELERİ SAVCILARA ULAŞTIRMAK ZORUNDA'

Özkan, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' açıklamasını sorması üzerine, "Böylesi bir konuda hele hele bir ana muhalefet partisinin genel başkanı kalkıp iddiada bulunuyorsa, derhal yapması gereken bilgi belgeleri cumhuriyet savcılılarıyla paylaşması, savcılıkların harekete geçmesi ve olaya el atmasını sağlamalıdır. AK Parti olarak vesayetle, darbelerle, muhtıralarla, siyasi suikastlarla mücadele ede ede bugünlere geldik. Şu andan itibaren, Kılıçdaroğlu iddiasına ilişkin bilgi belgeleri cumhuriyet savcılarına ulaştırmak zorunda. Bundan sonra olabilecek her siyasi suikasttan, cinayetten müteselsilden CHP'nin gizli ittifaklar içerisinde bulunan genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sorumluluktan kurtulmak istiyorsa iddialarını belgelendirmek zorundadır" diye konuştu.

'YENİDEN GEREKEN CEVABI VERİRİZ'

Özkan, "Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bir operasyon işareti mi?" şeklindeki soru üzerine, Türkiye'nin geçmişte her türlü tehdidi bertaraf ettiğini gösterdiğini belirterek, "Nasıl geçmişte 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek net bir şekilde bölgemizi ve ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine karşı tavrımızı koyduysak, eğer ülkemize, milletimize, Mehmetçiğimize karşı böyle bir saldırılar olursa 'bir gece ansızın gelebiliriz' anlayışıyla yine, yeniden gereken cevabı veririz" ifadesini kullandı.