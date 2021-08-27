AK Parti'li Özkan: Her gün bir başka yalanla, algı oyunlarıyla mücadele ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin güçlendikçe muhalefet partilerinin de aynı oranda saldırdığını belirterek, "Şimdi de yalan terörü ile algı operasyonlarıyla saldırıyorlar. Bunu yurt dışından fonlanan medyaları ile sürdürüyorlar. Her gün bir başka yalanla, bir başka algı oyunlarıyla mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti'li Özkan, TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkan, 20 yıllık AK Parti iktidarının güçlendikçe milletle olan gönül bağının da kuvvetlendiğini söyledi. AK Parti'nin güçlendikçe muhalefet partilerinin de aynı oranda saldırdığını belirten Özkan, "Şimdi de yalan terörü ile algı operasyonlarıyla saldırıyorlar. Bunu yurt dışından fonlanan medyaları ile sürdürüyorlar. Her gün bir başka yalanla, bir başka algı oyunlarıyla mücadele ediyoruz. Parlamentoda görev yapan bazı muhalefet partilerinin yalan, dolan, garezle ülkemizin birlik beraberliğine saldırdıklarına tanık oluyoruz. Bizler yaşadığımız doğal afetler sürecinde devlet-millet dayanışmasıyla bütün güçlüklerle mücadele ederken, onlar 'nasıl ihanet ederim de, nasıl bir koltuk kaparım' kavgası içeresine düştüler. O yalan ve dolanları ayaklarına dolandı" dedi.

'TAMAMI YALAN'

Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye iltica başvuru merkezi kurulacağı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamayla partilerine saldırdığını belirterek, "İlgili resmi kurumlarımız iddiayı yalanladı, ancak bunlar saldırmaya devam ettiler. Daha da vahimi, yalanı ilk ortaya atan medya haberini siliyor, iddia muhatabı İngiliz hükümeti bile haberi yalanlıyor ama muhalefet yalan terörünü sürdürmeye devam ediyor. Sadece son bir hafta içindeki yalanlarına bakacak olursak, Türkiye'de 1,5 milyon Afganlının olduğunu, Cumhurbaşkanımızın Afgan mültecilerin Türkiye'ye kabulü için Joe Biden ile anlaştığını, Heybeliada'da çıkan yangına uçaklarla müdahale edilmediğini, afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapıldığını iddia ettiler. Tamamı yalan. Onlar yalan terörü ile saldırmaya devam etsinler. Bizler ise milletimizden aldığımız güçle bugüne kadar olduğu gibi mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu