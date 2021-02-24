Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı. 19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alana Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu
DHA | 24 Şubat 2021 Çarşamba - 20:36 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 20:36
AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi
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