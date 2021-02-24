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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu

DHA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 20:36 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 20:36

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi


Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı. 19 sandıkta kullanılan 498 delegenin oyunun tamamını alana Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu. 

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AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Osman Nuri Kabaktepe
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