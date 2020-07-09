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AK Parti il binasını işgal girişimine 12,5 yıl hapis

09 Temmuz 2020 Perşembe - 21:00 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 21:00

15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen davada 10 sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.


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15 Temmuz AK Parti dava
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