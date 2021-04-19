AK Parti harekete geçti! Flaş değişiklik

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hazırlanan yerel yönetimler reformunda sona gelindi. Taslak bu hafta partinin yetkili kurularında ele alınarak son şekli verilecek.
BİTER BİTMEZ ÖNCE SUNUM SONRA GÖRÜŞME
Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz ilgili kurullara yapılacak sunum sonrasında hayata geçmesi için hızla adımlar atılacak.
BİTER BİTMEZ ÖNCE SUNUM SONRA GÖRÜŞME
Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz ilgili kurullara yapılacak sunum sonrasında hayata geçmesi için hızla adımlar atılacak.
İŞTE MADDE MADDE REFORM PAKETİNDEN DİĞER BAŞLIKLAR
İmar ve planlamaya ilişkin önemli değişiklikler.
Belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi.
Belediyelerde mali yapı ve finansman düzenlemesi.
Belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık.
Belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık.
Yukarıdaki başlıkların yer alacağı öğrenilen yerel yönetimler reformunda bu başlıklar altında çok sayıda düzenleme yapılacak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yetkili kurullarda bir sunum gerçekleştirecek. (Sabah)