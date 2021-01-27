27 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.467 -4.50 EURO 8,9470 0.10
USD 7,3840 0.55 ALTIN 437,750 0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP'ye sert sözler

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 20:01 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 20:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Siz bu ülkede bu ülkenin savcısını şehit etmiş teröristleri savunacak ve sempati duyacak kadar bu ülkeye yabancılaşacaksınız sonra kalkıp bu ülkenin valisine, bu ülkenin kaymakamına 'militan' diyeceksiniz." dedi.


Ünal, Akit TV'de katıldığı "Akit Özel" programında gündeme ilişkin  soruları yanıtladı.
 
CHP'nin son dönemde izlediği politikaların sorulması üzerine Ünal,  şöyle konuştu:
 
"Kemal Kılıçdaroğlu salgına dair biliyorsunuz dedi ki 'Kahvecilerin  sorunları var, kardeşim kahveleri açın insanlar kağıt oynasınlar herhalde bir  deste açarsınız' dedi 'Sorunu çözmüş olursunuz' dedi. Bu arada bir de diline  pelesenk ettiği bir şey var önce gaf dedik, ısrarla biliyorsunuz 'namussuz'  siyaset diyor. Önce dedik herhalde gaftır ama tam 4 ayrı tarihte 4 defa bu  'namussuz' siyaseti yani 'biz namussuz siyaset yapacağız' diyor ısrarla. Şimdi  grup başkanvekillerinin, sözcülerinin ve kendilerinin konuşmalarına baktığınızda  aslında konuşmaları bunu doğruluyor. Çünkü eğer siz millet iradesini yok  sayarsanız bu namusluca bir şey değildir."
 
Ünal, milletin seçtiği cumhurbaşkanına "sözde" cumhurbaşkanı demenin  millet iradesine hakaret olduğunu belirterek, "Siz teröriste terörist demeyip,  siz hendek kazanlara arkadaşlar deyip PYD/YPG'ye arkadaşlar deyip, siz bu ülkede  bu ülkenin savcısını şehit etmiş teröristleri savunacak ve sempati duyacak kadar  bu ülkeye yabancılaşacaksınız sonra kalkıp bu ülkenin valisine, bu ülkenin  kaymakamına 'militan' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
 
Reform çalışmalarına yönelik eleştirilere ilişkin Ünal, şunları  söyledi:
 
"Diyorlar ki 'Reform yeni mi aklınıza geldi?' Biz 18 yıldan beri  reform yapıyoruz. Reform nedir, reform değişim yönetimidir, reform toplumsal  talepleri, değişim ihtiyacını görmek, toplumun hassasiyetlerini taleplerini doğru  karşılamak, değişen dünyada seçenekleri doğru değerlendirebilmektir. Biz şimdi  değişen dünyanın yeni ihtiyaçlarına uygun her alanda özellikle postkovid  dedikleri kovid sonrası dünyanın nasıl şekilleneceğini de çok iyi bir şekilde  görüyoruz. Buna göre hem devlet mekanizmasını hem ekonomik yapılanmayı hem sosyal  devlet anlayışını hem hukuk ve yargı alanındaki temel ihtiyaçları yeniden  yapılandırıyoruz. Çünkü biz her seferinde değişimle beraber dünyanın ve toplumun  yaşadığı değişimle beraber her şeyi yeniden biçimlendiriyoruz."
 
"HDP şu an CHP'ye saldırıyor"
 
Ünal, HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah  Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin şunları kaydetti:
 
"Terörle bırakın aralarına mesafe koymayı CHP Esenyurt Belediyesi, HDP  binasının örgüt hücresine döndüğüyle ilgili gerekli hassasiyeti göstermedi ve  bunu deşifre etti diye HDP şu an CHP'ye saldırıyor, CHP tek bir açıklama  yapamıyor. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığının örgüt hücresine dönmüş ilçe  başkanlığıyla ilgili CHP'nin tek bir açıklaması var mı? Yok. Şu ana kadar peki  İYİ Parti'nin var mı? Yok. Peki bunun adı demokratik siyaset olabilir mi, olamaz.  Biz millet adına milletten aldığımız yetkiyle bir mücadele veriyoruz asla da bu  mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz sandıkta emanet aldığımız millet  iradesini, tekrar sandık kurulana kadar ölümüne koruyacağız."
 
"Meselenin üzeri kapatıldı"
 
CHP'deki taciz iddialarının sorulması üzerine Ünal, şu yanıtı  verdi:
 
"Dün maalesef yine bir tecavüz vakası vardı ve buna da aynı şekilde  sessiz kalındı. Kadıncağız diyor ki 'Tecavüzü Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettim ama  meselenin üzeri kapatıldı' yani partinin içerisinde taciz, tecavüz ve yolsuzluk  bunlarla ilgili üç maymun oynuyorlar.  Zaten stratejileri şu, basit, yöntem  basit, eğer kriz, sorun ve sıkıntı kendileri ile ilgili ise sessizlik  oluşturuyorlar kimse konuşmuyor ama karşı tarafla ilgili her türlü yalan her  türlü iftira... Yani artık biz işte burası dijital medya takip merkezi AK  Parti'nin, burada sürekli olarak gündemi takip ediyoruz. Yani her gün yüzlerce  yalan, gazetelerinde ve televizyonlar artık bir de komik olmaya başladılar."
 
"Sonuna kadar muhafaza edeceğiz"
 
Ünal, ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesinin ardından ABD ve Türkiye  ilişkilerine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:
 
"Geçen gün Güney Afrika Devlet Başkanı 'ABD ile demokrasi  deneyimlerimizi paylaşabiliriz' dedi. Yani şu anda kendi içinde ciddi anlamda  sorunları var ve oraya eğilmiş durumdalar. Bölgeyle, Suriye ile ilgili nasıl bir  pozisyon alacaklarına dair ipuçları var ama burada onların hangi hamleleri  yapacaklarından ziyade bizim burada ne yapacağımız, bizim açımızdan son derece  önemli. Biz Türkiye'nin kazanılmış haklarını sonuna kadar muhafaza edeceğiz,  birilerinin Türkiye'de bölgede Türkiye'ye herhangi bir oldu bitti dayatmasına  müsaade etmeyeceğiz.
 
Birilerinin Türkiye'ye birtakım şartlar dayatması yani AB ile ilgili  diyoruz ki tamam buyurun müzakerelere başlayalım, 'Ama terörle mücadele etme'  diyor. Diyoruz ki siz en ufak bir şiddet olayına bile tahammül göstermiyorsunuz  ama bize dönüp diyorsunuz ki terörle mücadele etme. Şimdi biz AB ile her türlü  müzakereye açığız ABD ile her türlü müzakereye açığız. Ama birileri bize şunu  söylemesin 'Suriye'deki toprak bütünlüğünüzle ilgili kaygılarınızdan vazgeçin',  'Libya, Mavi Vatan Doğu Akdeniz buralardaki haklarınızdan vazgeçin',  'Kafkaslardan çıkın.' Biz her türlü müzakereye açığız ama birileri bize  'Haklarınızdan vazgeçin' demesin."

ETİKETLER

AK Parti Mahir Ünal CHP
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.