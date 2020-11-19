AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı
19 Kasım 2020 Perşembe - 18:28 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 18:50