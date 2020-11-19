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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı

19 Kasım 2020 Perşembe - 18:28 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 18:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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AK Parti koronavirüs Mehmet Özhaseki
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