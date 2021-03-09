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AK Parti'den kadına yönelik şiddetle ilgili önerge

09 Mart 2021 Salı - 15:24 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 15:24

AK Parti, kadına yönelik şiddetin araştırılması için TBMM araştırma önergesi verdi.


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