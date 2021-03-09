AYRINTILAR GELİYOR...
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- AK Parti'den kadına yönelik şiddetle ilgili önerge
AK Parti'den kadına yönelik şiddetle ilgili önerge
09 Mart 2021 Salı - 15:24 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 15:24
AK Parti, kadına yönelik şiddetin araştırılması için TBMM araştırma önergesi verdi.
- MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri ne zaman açıklanacak, MSÜ sınav giriş belgesi yayınlanma tarihi merak ediliyor!
- Adalet sisteminin yeni aktörleri uzlaştırmacılar, 3'üncü çalıştaylarını yaptı
- Rasim Öztekin'in vefatı sonrası ünlü çiftin gözyaşları!
- e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni dönem başladı, artık borç ve...
- Dünya Türkiye'yi izliyor! Reuters fotoğrafları geçti!
- Tayland Başbakanı'ndan skandal hareket! Aniden...