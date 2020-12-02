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AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 15:11 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 15:15

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.


AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ermenistan, 4 Ekim'de Dağlık  Karabağ konusunda Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir uygulanması konusunda AİHM'ye  başvurdu.
 
Mahkeme, 6 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki çatışmaya doğrudan veya dolaylı  müdahil olan taraflara, sivillerin haklarının ihlal edilmemesi yönünde çağrıda  bulunarak Türkiye'ye karşı ihtiyati tedbir kararı aldı.
 
Bunun üzerine Türkiye, 9 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya  tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunarak aleyhine verilen  ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.
 
AİHM, 1 Aralık'ta Türkiye'nin verdiği bilgiyi göz önünde bulundurarak  kararı tekrar değerlendirdi ve ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
 
  
 

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