Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayınlandı!

Binlerce kişi bekliyordu ve belli oldu. Büyük personel alımı için gözler oradaydı. Beklenen ilan yayımlandı ve şartlar resmen açıklandı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Adalet Bakanlığı çoğunluğu icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir kadrolarına olmak üzere 11 bin 484 personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 814'ü icra katibi, 4918'i infaz koruma memuru, 3.605'i zabıt katibi, 700'ü mübaşir ve diğer unvanlardan olmak üzere personel alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İcra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir alımı başvuru şartları ne? İşte Adalaet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Sevindiren haber geldi. Binlerce kişinin gözü kulağı bu ilandaydı. Belli oldu ve resmen açıklandı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı 2021 yayınlandı. Adalet Bakanlığı 814'ü icra katibi, 4918'i infaz koruma memuru, 3.605'i zabıt katibi, 700'ü mübaşir ve diğer unvanlardan olmak üzere personel alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İcra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir alımı başvuru şartları ne? İşte Adalaet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere adli ve idari yargı ile bakanlık merkez ve merkez taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 11 bin 484 personel alacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı pek çok ilde 814'ü icra katibi, 4918'i infaz koruma memuru, 3.605'i zabıt katibi, 700'ü mübaşir ve diğer unvanlardan olmak üzere personel alınacak.

814 SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ ALIMI

2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden az 70 ve üzeri puan almış olmak gerekir.

Başvurular 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında turkiye.gov.tr adresinden alınacak

CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 BİN 358 PERSONEL ALACAK

CTE Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarında çalıştırmak üzere 4 bin 918 infaz koruma memuru, 19 büro personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) alacak. Alıanacak personelin 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. İnfaz koruma memurluğu için en az lise mezunu olmak, erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamaları gerekiyor. Başvurular 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında turkiye.gov.tr adresinden alınacak.

ADALET BAKANLIĞI ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR, AŞÇI VE İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALACAK

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı alacak.

Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranıyor. Koruma ve güvenlik görevlisi alımı için ise 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. Başvurular 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştirecekler. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecekler.

ADALET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATLARINA 237 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adalet Bakanlığı merkez atamalı taşra teşkilatı için koruma güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, istatistikçi, mühendis, teknisyen, ve tekniker alacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23 Şubat 2021 – 12 Mart 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştirecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların öğrenim durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2020’da lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türündeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak.