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Açık cezaevindeki hükümlülere izin! AK Parti'den flaş açıklama...

20 Ekim 2020 Salı - 18:11 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 18:36

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor" açıklamasında bulundu.


AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı’nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor." dedi.
 
Naci Bostancı'nın sözleri şöyle;
 
Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı’nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor.

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