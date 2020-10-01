Abdullah Ağar harita üzerinde anlattı! Kritik noktaya dikkat çekti

CNN TÜRK’te Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’ programına 24. Dönem Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Sosyolog-Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu, Siyaset Bilimci Dr. Murat Yeşiltaş, Gazeteci Melik Yiğitel ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldı.

Abdullah Ağar, Azerbaycan -Ermenistan savaşında son durumu anlattı, kritik noktaların altını çizdi.

"AZERBAYCAN PSİKOLOJİK BİR ÜSTÜNLÜK ELE GEÇİRDİ"

Ağar’ın açıklamaları şöyle:

"Şu alan yaklaşık 18 bin kilometrekare. Azerbaycan’ın yüzde 20’si kadar… Azerbaycan, Ermenistan 6 köye topçu ateşi yapmasıyla birlikte harekat planını devreye koydu. İran sınırından bir taarruz geliştirdi. 4 mihverden bir harekat geliştirdi. Burada en önemli gelişmenin Fizuli’nin ve Fuzili çevresindeki köylerin düşmesiyle burada bir girme var. Buralarda korkunç bir direniş hatta karşı taarruz var. Murov Dağı Azerbaycan, 3400 metrelik Murov Dağı, Kafkasların en yüksek arazi kesimini ele geçirdi. Son derece önemli. Psikolojik bir üstünlük ele geçirdi. Gerçekten büyük bir mücadele yaşandı ve mücadele alanı da son derece zor. Kritik arazi.

Burası sonuçta 18 bin kilometrekarelik bir alan. Burada büyük bir mücadele var. Bizim kamuoyunda şöyle yanlış bir hastalık ve algı var. Bunu bir bilgisayar oyunu ile, film ile dizi ile karıştırıyorlar. Bu bir gerçek. İnsanlar hata yaptıklarında burada canlarını veriyorlar.

"BURASI 26 YILDIR..."

Azerbaycan ordusunun yapmaya çalıştığı tahkimatı gördü. Azerbaycan, bir hata yapmadan Ermenistan ordusunun elindeki ateş destek vasıtalarıyla sürekli dövüyor. Tahkimat sadece bu bu hatlarda değil. Buranın içinde de tahkimat var. 1. kademedeki hattı kırdınız, 2. kademede daha merkezi korumaya yönelik şeylerle karşılaşıyorsunuz. Burası 26 yıldır tünellerle, mevzilerle irtibat hendekleriyle, betonarme hale getirerek, ateş kuleleri, ateş mevzileriyle… Tahkimat var.

"AZERBAYCAN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRİYOR"

Azerbaycan ordusu da aslında Sovyet doktrini uyguluyor. Aslında bir karma 3. nesil savaş ile 4. nesil savaş arasında bir karma var burada. Bu şuan değişmez. Azerbaycan buradan çıkaracağı dersler ile 4. nesil savaşları yapmayı öğrenecek. Birileri Ermenistan ordusunu küçümsüyor. Düşmanını küçümseyen çok korkunç bir hata yapar. Azerbaycan ordusu 2016’da yaptığı mücadelelerden elde ettiği tecrübelerle son derece ihtiyatlı en az zaiyatlı döverek üstünlüğünü kabul ettiriyor. İHA, SİHA, kamikaze drone’larıyla yakalıyor. Ermenistan silahlarını vuruyor. Bu son derece önemli. Size karşı silahların imhası çok önemli.

"AZERBAYCAN ŞUAN MÜZAKEREYE OTURURSA KAYBETMİŞ OLUR"

(Yani kısa süreli olmayacak?) Ben çok zor olacağını en başta söyledim. Bu zorluk sadece muharebe alanında değil. Muharebe alanını dış etkilerden izole edemezseniz tuzağa düşersiniz. Burada ortaya çıkan iradenin sonuna kadar gitmesi gerekiyor. Hiçbir siyasi, diplomatik baskıdan… Barış görüşmesi, müzakereye oturun şunu yapın vs… Azerbaycan şuan müzakereye oturursa kaybetmiş olur.