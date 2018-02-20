ABD'nin gizli silahı görüntülendi!

ABC7 televizyonuna ait helikopter, Alameda Deniz Hava Üssü'nde bir tırın üzerinde taşınan gizli roketi ilk kez kameraya kaydetti.

ABC7, roketin henüz adı olmayan yeni bir uzay şirketi tarafından geliştirildiğini ve dünyanın en hafif roketini geliştirmeyi amaçlayan şirketin kamuoyuna çıkma konusunda aceleci olmadığını ifade etti. Habere göre şirket, roketi Alameda Deniz Hava Üssü'nde test ediyor.

ABC7'nin söz konusu şirketin işbirliği yaptığı yerel makamlardan elde ettiği belgelere göre roketin adı Astra, yüksekliği 12 metre ve roket, alçak dünya yörüngesine 100 kilogram yük taşıyabiliyor.