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ABD: İran'ı kan, kaos ve dolandırıcı bir ülkeye...

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 7:17 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 7:17

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir." değerlendirmesini yaptı.


Donald Trump'ın açıklamasından kısa bir süre önce de Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın kullandığı ifadelerle İran'daki protestolarla ilgili ABD'nin bakış açısını ortaya koydu.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise İran'daki yönetim  karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirmişti.
 
 Nauert, "İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye  çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar  görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir  şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve  yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında  bulunuyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.
 
İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından rejim ve Cumhurbaşkanı  Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta devam ediyor. Sosyal  medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentindeki gösterilere çok sayıda  kişinin katıldığı görülmüştü. Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen  gösterilerin, İran'ın başka şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.
 
  

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