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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Kongreye "borç limiti" uyarısı

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 1:31 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 1:31

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin ülkenin borç limitini yükseltmemesi halinde Bakanlığın 2 Ağustos'ta "olağanüstü önlemler" alması gerekeceğini bildirdi.


Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy  Pelosi'ye yönelik bir mektup kaleme aldı.
 
Yasal borç limitinin 31 Temmuz'a kadar askıda olduğunu hatırlatan  Yellen, 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağını  bildirdi.
 
Yellen, 2 Ağustos'a kadar borç limitinin askıya alınması veya  artırılması için harekete geçilmemesi halinde Hazine Bakanlığının ABD'nin  temerrüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler almasının gerekeceğini  ifade etti.
 
Borç limitinin artırılması veya askıya alınmasının hükümet  harcamalarını artırmayacağını ya da gelecekteki bütçe teklifleri için harcamalara  izin vermeyeceğini belirten Yellen, sadece Hazine'nin önceden yürürlüğe giren  harcamalar için ödeme yapmasına izin vereceğini kaydetti.
 
Yellen, söz konusu borçların karşılanmamasının ABD ekonomisine ve tüm  Amerikalıların geçim kaynaklarına onarılamaz zararlar vereceğine dikkati çekerek,  temerrüde düşme tehdidinin bile 2011'de kredi notu düşüşü de dahil olumsuz  etkilere neden olduğunu anımsattı.
 
ABD'de sık sık sorun haline gelen federal borç limiti daha önce 2011  yılında da dolmuştu.
 
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's bu gelişmenin  ardından ABD'nin notunu tarihte ilk kez en yüksek seviye olan "AAA"dan "AA "ya  düşürmüştü. Fitch Ratings ise ülkenin notunu negatif izlemeye almıştı.
 
 Kongre, borç limitini 2 Ağustos 2011'de artırarak krizin daha fazla  derinleşmeden sonlanmasını sağlamıştı.

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