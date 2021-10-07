ABD gemisini kovdular! Görüntüler deprem etkisi yarattı

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızlarına ait sürat teknelerinin Basra Körfezi'nde bir ABD gemisine müdahale ettiğini bildirdi. Bir ABD Donanması sözcüsü ise, bu tip bir karşılaşmadan haberdar olmadığını söyledi.

ABD merkezli ABC News'un haberine göre, bölge, İran 'ın artan nükleer programı nedeniyle gergin durumda. Viyana 'da Tahran 'ın dünya güçleriyle 2015 anlaşmasını canlandırmak için yapılan görüşmeler, yeniden başlaması için bir tarih belirlenmeden Haziran ayından bu askıya alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Perşembe gün İran devlet televizyonunun yaptığı haberde, Devrim Muhafızları'na ait sürat teknelerinden birinden çekildiği iddia edilen görüntüleri yayınladı. Sürat teknesi kovalıyor gibi görünürken, ABD bayrağına sahip bir gemi ve gemide birkaç personel de görülüyor.

Birisinin Farsça "Kovalamaya devam edin." dediğinin duyulduğu görüntülerin, ne zamana ait olduğu ise belirtilmedi.

ABD Donanması'nın Bahreyn merkezli 5. Filosu sözcüsü Komutan Timothy Hawkins, son iki gün içinde İran ile ilişkili herhangi bir olumsuz olaydan haberdar olmadığını söyledi.

Mayıs ayında Devrim Muhafızları, ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nda hızla yaklaşan İran sürat teknelerinin gergin bir karşılaşmaya yol açtığı iddiasını reddetmişti.

2015 nükleer anlaşması, Tahran'ın ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında uranyum zenginleştirmesini büyük ölçüde sınırlandırmasını şart koşuyordu. 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Amerika 'yı tek taraflı olarak anlaşmadan çekerek Orta Doğu'nun genelinde gerilimi artırdı ve bir dizi saldırı ve olaya yol açtı.

Viyana'daki görüşmelerin durmasıyla birlikte İran, anlaşmanın belirlediği sınırları ihlal etti ve stoklarını artırmaya devam ederken küçük miktarlarda uranyumu, silah sınıfı saflığa en yakın seviyelere kadar zenginleştiriyor. İran ise, nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlara yönelik olduğunu söylüyor.