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ABD'den 'yüzyılın anlaşması' planı: Suudi Prens detayları paylaşmış

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 22:15 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 22:15

Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirdiği plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aracılığıyla haberdar edildiği belirtildi.


 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mecdalani,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey  danışmanı Jared Kushner'in "yüzyılın anlaşması" ile ilgili ayrıntıları Prens  Muhammed'e aktardığını, onun da bu bilgileri Filistin tarafıyla paylaştığını  söyledi.
 
Mecdalani, Prens Muhammed aracılığıyla, ABD yönetimine,  Filistin-İsrail barış sürecinde Arap Barış Planı'nı temel aldıklarını  ilettiklerini, ABD'nin de Filistin'in tutumundan vazgeçmeyeceğine ikna olduğunu  dile getirdi.
 
ABD'nin hazırladığı söz konusu planı "Filistin meselesinin tasfiyesi"  olarak niteleyen Mecdalani, "Anlaşma, İran'a karşı İsrail-Arap ittifakı üzerine  kurulu." dedi.
 
Mecdalani ayrıca, Filistin yönetiminin, 14 Ocak'ta düzenlenmesi  planlanan FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi toplantısında kararlı ve önemli  adımlar atacağına işaret etti. Filistinli yetkili, FKÖ Yönetim Kurulu'nun, Devlet  Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında cumartesi günü toplanacağını ve FKÖ Siyasi  Komitesi'nin sunduğu önerileri değerlendireceğini aktardı.
 
FKÖ Siyasi Komitesi dün, Filistin Merkez Konseyi toplantısında  tartışılması için tavsiye niteliğinde 19 maddelik bir belge yayımlamıştı.  Belgedeki en önemli başlıklar arasında "İsrail, Filistin devletini tanıyıncaya  kadar FKÖ'nün İsrail'i tanımasının askıya alınması, Tel Aviv yönetimiyle  ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin sınırlandırılması ve 'Filistin  yönetimi' aşamasından 'işgal altındaki devlet' aşamasına geçilmesi için plan  yapılması" yer almıştı.
 
 Filistin Merkez Konseyi'nin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti"  temasıyla düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Trump'un Kudüs kararına verilecek  yanıtların tartılışması bekleniyor.
 
 Arap Birliği'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği  zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin  kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in,  Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan  çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini  normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.
 
  
 
 
 
 

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