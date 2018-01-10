ABD'den 'yüzyılın anlaşması' planı: Suudi Prens detayları paylaşmış

Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirdiği plandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aracılığıyla haberdar edildiği belirtildi.

