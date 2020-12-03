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ABD'den tartışma yaratacak koronavirüs aşısı açıklaması

DHA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 23:42 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 23:42

ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs (Covid-19) aşısını onaylayarak acele ettiğini belirterek, klinik deneylerde ortaya çıkan verilerin yeterince iyi incelenmediğini ifade etti.


ABD'nin pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere'deki sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini Amerikalı yetkililerinin yaptığı gibi dikkatli incelemediğini savundu
 
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçen günlerde Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı.
 
ABD'nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Amerikan İlaç Dairesi ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı dedi.
 
Fauci, İngiltere'nin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını savundu.

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