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ABD'den Suriye'ye 720 milyon dolarlık yardım

AA |  25 Eylül 2020 Cuma - 0:07 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 0:07

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetimi olarak Suriye'ye 720 milyon dolar ekstra insani yardım yapacaklarını duyurdu.


ABD  Dışişleri Bakanı Mike  Pompeo, karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, Birleşmiş  Millet Genel Kurulu'nda (BMGK) düzenlenen üst düzey bir toplantıda en fazla  insani bağış yapan 10 ülkeyle bir araya geldiklerini kaydetti.
 
ABD'nin Suriye ve dünyada en fazla insani yardım bağışı yapan ülke  olduğunu belirten Pompeo, Suriye'de veya sınırlarda bulunan Suriyeliler için  ekstra 720 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini bildirdi.
 
Pompeo, bu yardım ile beraber ABD'nin Suriye'ye yaptığı toplam  yardımın 12 milyar dolara ulaştığını kaydederek, "Bugünkü karar, ABD'nin hayati  öneme sahip koruma, gıda, beslenme, barınma, eğitim, tıbbi bakım, geçim  olanakları, güvenli içme suyu ve hijyen malzemelerinin yanı sıra milyonlarca  ihtiyaç sahibine ruh sağlığı ve psikososyal destek sağlama çabalarının bir  parçasıdır." dedi.
 
Yardım paketinin Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve diğer ülkelerdeki  Suriyeli mültecileri de kapsadığını belirten Pompeo, yardımın en çok ihtiyaç  sahibi olanlara gitmesi konusunda çaba göstereceklerini ifade etti.
 
Pompeo ayrıca, uluslararası topluma Suriye halkının ihtiyaçlarına  kulak vermeleri çağrısında bulunurken, Beşşar Esed rejiminin yaşanan insanlık  suçları ve kayıplardan sorumlu tutulması ve Suriye'deki insani yardımlar için  güvenli geçişlerin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.
 
Öte yandan Suriye'deki insani yardımlar konusunda BMGK'da aksi  isteklerde bulundukları gerekçesiyle Çin ve Rusya'ya tepki gösteren Pompeo, "Bunu  yaparak milyonlarca Suriyeli'nin acil ihtiyaçlarına sırt çevirdiler. Babel  Hava'da yalnızca tek bir geçişin yenilenmesi, hem muhtaç Suriyeliler hem de bu  acıları dindirmek için uğraşan özverili yardım çalışanları için olumsuz eğilimi  sürdürüyor." ifadesini kullandı.
 
Pompeo, Güney Sudan'daki insani krize yönelik de 108 milyon dolarlık  insani yardım yapacaklarını sözlerine ekledi.
 

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ABD Mike Pompeo yardım
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