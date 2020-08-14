ABD'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi! Gerilimi tırmandıracak

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı Navtex ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Bölgede Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veren ABD, donanmanın en yeni deniz üssünü Yunanistan'a göndermeye hazırlanıyor.
YAKIN ZAMANDA YUNAN KIYILARINA ULAŞACAK
Amerikan donanmasının en yeni deniz üssü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak. (Haber7)