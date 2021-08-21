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ABD'den Kabil açıklaması! Dikkat çeken Türkiye detayı

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 0:32 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 0:32

ABD yönetimi, Kabil'den tahliye edilecek yolcuların, aralarında Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) olduğu çok sayıda ülkeden aktarmalı uçuşlarla ABD'ye gönderileceğini açıkladı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'dan tahliye  edilenlerin transferi için yeni ülkeler ararken, Türkiye, İngiltere, Almanya İtalya, BAE, Danimarka, Bahreyn, Kazakistan, Kuveyt, Tacikistan ve Özbekistan'ın  söz konusu tahliye yolcularının uçuşlarına katkı sağlayacağını bildirdi.
 
Price, sadece ABD vatandaşlarının değil, aynı zamanda ABD'ye destek  olan Afganların ve diğer ülke vatandaşlarının da söz konusu tahliye uçuşlarıyla  bu ülkeler üzerinden aktarmalı uçuşlarla ABD'ye gönderileceğini belirtti.
 
Katar'dan bugün kalkan ilk uçağın da Almanya'daki Ramstein Hava  Üssü'ne ineceğini anlatan Price, bunun dışında başta Bahreyn ve BAE olmak üzere  diğer ülkelere de tahliye yolcularının yavaş yavaş transfer için taşınacağını  söyledi.
 
Price ayrıca, Arnavutluk, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Kosova,  Makedonya, Meksika, Polonya, Katar, Ruanda, Ukrayna ve Uganda'nın, "risk  altındaki belli sayıda Afgan'ın" ülkelerine yerleştirilmesi konusunda öneri  yaptıklarını ve bu önerileri değerlendireceklerini açıkladı.
 
ABD Dışişleri Sözcüsü, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan  bu yana 13 binden fazla kişiyi Kabil'den tahliye ettiklerini sözlerine  ekledi.
 

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