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ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili son dakika açıklaması

AA |  28 Ekim 2021 Perşembe - 22:32 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 22:32

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini beklediğini belirterek, "Şu anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu." açıklamasında bulundu.


ABD Başkanı Biden'a Avrupa ziyaretinde eşlik edecek olan Sullivan,  Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Erdoğan ile Biden'ın Glasgow'da görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması  üzerine Sullivan, "Biden ile Erdoğan'ın Glasgow'da görüşmesini bekliyorum. Şu  anda bunu teyit edemem ancak şu anki beklenti bu." yanıtını verdi.
 
Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne  olduğuna ilişkin ise "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16  programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun  yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam  edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok." değerlendirmesinde  bulundu.
 

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ABD Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan
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