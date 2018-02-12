ABD'den darbe!

Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) örgütünün elebaşlarından Halid Mehsud'un ABD'ye ait insansız hava aracı tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan Taliban ı'ndan yapılan açıklamada, Mehsud'un geçen perşembe Pakistan 'ın Kuzey Veziristan bölgesinin Afganistan sınırına yakın bir köyde ABD 'ye ait insansız hava aracı saldırısında öldüğü belirtildi.

Pakistan istihbarat kaynakları, geçen hafta Mehsud'un öldürüldüğünü açıklamıştı.

Halid Mehsud, TTP'nin kollarından olan Mehsud örgütünün de lideri olarak biliniyordu.

Tahrik-i Taliban Pakistan örgütü, Aralık 2007'de Pakistan'ın Aşiretler Bölgesindeki 13 ayrı örgütün bir araya gelerek Beytullah Mehsud liderliğinde kuruldu.

Özellikle 2010'lu yılların başında Pakistan'daki terör saldırılarını artıran örgüt, Pakistan ordusunun yaptığı Güney ve Kuzey Veziristan operasyonlarında ağır darbe aldı.

Pakistan, operasyonların ardından örgüt elebaşlarının Afganistan topraklarına geçtiğini ileri sürüyor.