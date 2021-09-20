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ABD'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardık

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 19:14 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 20:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi binasının açılışında konuştu.
Erdoğan, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte New York'ta  açılan yeni Türkevi binasının, Türkiye'nin uluslararası toplumdaki yerinin bir  yansıması olacağını ifade etti. 
 
Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New  York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binasının açılışında konuştu.
 
Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan,  temelini 4 yıl önce attıkları ve bugün açılışını yaptıkları yeni Türkevi  binasının hayırlı olmasını diledi.
 
 
Bu tarihi güne eşlik edenlere şükranlarını sunan Erdoğan, şunları  söyledi:
"Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz, çünkü devletimize,  milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz, çünkü bu eserle New  York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini  yansıtıyoruz. Gururluyuz, çünkü mimarlarımızın, mühendislerimizin, işçi  kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. Bu göz  kamaştırıcı binanın inşasında kullanılan malzeme ve tefrişat unsurları büyük  ölçüde Türkiye'den getirildi. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının  kullanıldığı binamızın tasarımı, iklim değişikliğini konuştuğumuz şu dönemde  çevreye duyarlılık esasına göre yapıldı. Böylece Türkiye bu eserle beraber  büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı."
 
 
Bu binanın bugünkü konumuna gelmesinde birçok ismin payının olduğunu  hatırlatan Erdoğan, binanın rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başta olmak  üzere eski Dışişleri Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil tarafından Türkiye'ye  kazandırılan arsa üzerinde yükseldiğini söyledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1977-2013 arasındaki ilk hizmet döneminin  ardından binayı yenilemeye karar verdiklerini belirterek, Türk kültüründe  müstesna bir yere sahip laleden ilham alınarak, Selçuklu motifleri gibi  geleneksel öğelerle bezenerek tasarlanan yeni mimarisiyle Türkevi'ne yeniden  kavuşulduğunu ifade etti.
 
 
"Binamız, adalete ve barışa inancımızın sembolüdür"
Binanın, Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliğe ve New York  Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapacağını aktaran Erdoğan, KKTC New York  Temsilciliği'nin de Türkevi'nde faaliyet göstereceğini dile getirdi.
 
 
Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında bu denli önemli bir  eserin hayata geçirilmesinin, ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Erdoğan,  şunları kaydetti:
"Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olarak  uluslararası barışın ve güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktif katkı  sağlıyor. Uluslararası misyonlarda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine  getirdik, getiriyoruz. Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için  yoğun gayret sarf ediyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek çok kutuplu, çok  merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni  savunuyoruz. Girişimci ve insani dış politikalarımızla uluslararası alanda etkin  roller üstlenerek milyonlarca mazlum göçmene kapılarımızı açarak, daha adil bir  sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız,  Birleşmiş Milletler'e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir  sembolüdür. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin diplomatik ağırlığının ve  vizyonunun yeni bir nişanesini işte burada yükselttik. Cumhuriyetimizin 100.  kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası  toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır."
 
 
"Binamız herkese açık"
Temeline bırakmış olduğu mektupta da vurguladığı üzere "binanın,  Türkiye'nin başarı hikayesinin sembollerinden biri olarak uzunca bir süre hizmet  vereceğini" dile getiren Erdoğan, yeni Türkevi'nin sunduğu imkanlarla Birleşmiş  Milletler'in ve üye ülkelerin faaliyetlerinde hizmet vermeye hazır olduğunu  söyledi.
 
 
Türkevi'nin ABD'de yaşayan vatandaşlara, soydaşlara, akraba ve dost  topluluklara da yeni bir çatı olacağına işaret eden Erdoğan, genişleyen imkanlar  sayesinde başkonsolosluk hizmetlerinin burada çok daha verimli bir şekilde  yürütüleceğini aktardı.
 
 
Siyasi, ekonomik ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak yeni  binanın gerçek bir cazibe merkezi olarak faaliyet göstereceğine inandığını  belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemizde de sık sık tekrarladığım bir atasözümüzü burada paylaşmak  istiyorum. Atalarımız 'şerefü'l mekan bi'l mekin' yani 'bir mekana şeref katan  oradaki insanlardır' diyor. Türkevi'nin de içinde çalışacak, yaşayacak, ziyarete  gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla, hakkını vermesiyle  arzu ettiğimiz konumuna geleceğini düşünüyorum. İşte bunun için Türkevi binamızın  kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. Dışişleri  Bakanlığımızın da binamızın işletmesini bu kucaklayıcı anlayışla yürüteceğinden  şüphe duymuyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak yeni Türkevi'nin  devletimize, milletimize, Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığımıza,  Birleşmiş Milletler'e ve New York'a hayırlı olmasını diliyorum. Her aşamasını  yakından takip ettiğim bu binanın inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı,  yüklenici firmaları, mimarından mühendisine, işçisine herkesi tebrik ediyorum."
 
Açılışa gösterdikleri ilgi dolayısıyla misafirlere teşekkür eden  Erdoğan, "Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kalın  sağlıcakla." dedi.
 
 
Açılıştan notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan binanın girişinde  bayrak çekme töreni düzenlendi.
 
 
Türkevi kırmızı ve beyaz balonlarla süslendi. Açılışta "ABD'deki Genç  Türk Yıldızları" Zeynep Alpan, Ayça Şevval Akdoğan ve Korkmaz Can Sağlam  tarafından müzik dinletisi sunuldu.
 
 
Bina, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duayla açıldı.  Erdoğan, binanın açılış kurdelesini eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio  Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa  Osmani-Sadriu, Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins ve Litvanya Cumhurbaşkanı  Gitanas Nauseda'nın da aralarında bulunduğu yabancı ülke temsilcileriyle kesti.  Erdoğan, Türkevi'nin Türk milleti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını  diledi.
 
 
Açılışa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri  Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Türkiye'nin Washington  Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile yabancı ülke temsilcileri ve davetliler  katıldı.
 
 
"Çevre dostu gökdelen"
Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre  yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi  Temsilciliğin yanında yer alıyor.
 
 
BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200  kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde  lojmanların yer alacağı Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve  güvenlikli bir bina olacak.
 
 
Türkevi binasının projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman  tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme  yaptıktan sonra projeye son halini verdi.
 
 
Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan,  lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River  ve Long Island City'den görülebiliyor.
 
 
Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo  sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre  dostu gökdelen özelliği taşıyor.
 
 
 
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York Türkevi
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