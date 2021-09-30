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ABD'de hamilelere "aşı olun" çağrısı yapıldı

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 0:02 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 0:02

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yayınladığı acil duyuruda, hamile olan, yakın zamanda doğum yapan, hamile kalmaya çalışan ya da yakında gebe kalabilecek herkesin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olması gerektiğini bildirdi.


Kovid-19 aşısının hamileler ve bebekleri için faydalarının bilinen ya  da potansiyel risklerden daha yüksel olduğunu belirten CDC, ayrıca sağlık  yetkilileri ve uzmanlarına hamileleri aşıların önemi konusunda bilgilendirmeleri  için çağrıda bulundu.
 
CDC Direktörü Rochelle P. Walensky, "Hem özel hem de stresli bir dönem  olabilen hamilelikte pandemi aileler için bir endişe kaynağı oldu. Hamilelerin  veya hamile kalmayı düşünenlerin, kendi ve bebeklerinin sağlığını korumak için  Kovid-19 aşıları hakkında doktorlarıyla konuşmalarını şiddetle tavsiye ediyorum."  ifadesini kullandı.
 
CDC, ABD’deki hamilelerin yalnızca yüzde 31’inin aşı olduğuna dikkati  çekerken, aşılananlar arasında etnik köken bakımından farklılıklar dikkati çekti.
 
Kurumun yayınladığı verilere göre hamileyken en çok aşı olan kesim  yüzde 45,7 ile Asya kökenliler iken bu oran siyahlarda yalnızca yüzde 15,6 oldu.
 
27 Eylül'e kadar ülkede 125 bin hamile Kovid-19’a yakalandı, bunların  22 bini yoğun bakımda tedavi gördü ve 161’i hayatını kaybetti.
 
CDC'nin açıklamasında, Kovid-19 semptomları gösteren hamilelerin,  diğerlerine göre yoğun bakım riskinin iki kat, ölüm riskininse yüzde 70 yüksek  olduğu belirtilirken Kovid-19’un erken doğum ve ölü doğum gibi kompikasyonlara  yol açabileceği de vurgulandı.
 

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ABD hamile koronavirüs
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