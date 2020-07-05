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ABD'de bir sürücü, aracıyla iki kadın protestocuyu yaraladı

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 0:13 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 0:13

ABD'nin Seattle kentinde bir sürücü, aracını protestocu grubun üzerine sürerek iki kadının yaralanmasına yol açtı.


Washington Eyaleti Polis Devriye Şefi Ron Mead, yaptığı açıklamada, 27  yaşındaki bir sürücünün, sabah erken saatlerde aracını protestocu grubun üzerine  sürdüğünü ve 2 eylemci kadını yaraladığını söyledi.
 
Mead, kadınların hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır  olduğunu belirtti.
 
 
Polis şefi, şüphelinin gözaltına alındığını ve bunun "hedefli bir  saldırı" olup olmadığının araştırıldığını aktardı.
 
Bir grup eylemci geçen hafta Seattle Belediyesini işgal etmiş ve  binaya "Seattle Özerk Bölgesi" tabelası asmıştı.
 
 
Polis, işgali sürdüren eylemcilere çarşamba günü müdahale ederek  binadan çıkarmıştı.
 
Bunun üzerine eylemciler, bina yakınındaki otoyolun girişini  araçlarıyla kapatarak eylemlerini sürdürüyordu.
 

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