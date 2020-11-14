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ABD başkanlık seçiminde Joe Biden 306 delegeye ulaştı!

14 Kasım 2020 Cumartesi - 1:50 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 1:50

Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletini de kazanıp 306 delege ile seçim yarışını önde tamamladı.


Edison Research'ün açıkladığı sonuca göre, Biden 306 delege ile başkanlık yarışını kazanırken Trump 232 delegede kaldı. Biden Georgia'yı alırken Trump da Kuzey Carolina'da kazandı.
 
Başkanlık yarışı için gereken delege sayısı ise 270. 

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Joe Biden Georgia delege
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