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ABD Başkanı Joe Biden: İsrail'in kendini savunma hakkı var

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 23:53 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 23:53

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." dedi.


Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın  toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir  soruyu yanıtladı.
 
İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap  Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde  olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi  gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını  söyledi.
 
Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden,  "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var."  değerlendirmesinde bulundu.

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