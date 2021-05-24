ABD Aleksandr Lukaşenko yönetimine tepki! 'Gazetecilere yönelik tacizi kınıyoruz!'

Psaki, Beyaz Saray 'da düzenlediği basın toplantısında, Atina -Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belarus lu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD merkezli hava yollarının Belarus üzerinde uçuşlarının güvenli olup olmayacağının sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bir güncelleme yapılmadı." dedi.

Biden'ın Belarus'taki son durum hakkında bilgilendirildiğini aktaran Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı'nın Rus mevkidaşları ile görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

Psaki, "Lukaşenko rejiminin, sadece işlerini yapan gazetecilere yönelik tacizleri ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz. İki AB üyesi arasındaki bir uçuşu, bariz bir şekilde gazetecileri gözaltına almak amacıyla kendi ülkesine yönlendirmek şok edici bir davranıştı. Bu eylem, Lukaşenko rejiminin uluslararası barış ve güvenliğe karşı utanmaz bir hakaretidir." ifadesini kullandı.