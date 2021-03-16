AB ile vizeler kalkar mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerde yeni döneme ilişkin, 'Gerilimi geride bıraktığımızı düşünüyorum. Önümüzde önemli bir fırsat var' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Elimizde bir göç mutabakatı vardı. Türkiye yerine getirdi, AB ise getiremedi. AB kendi değerleriyle çelişmeye rağmen Türkiye’nin aleyhinde oldu. Sonuçta Aralık zirvesi ile geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Şimdi pozitif bir diyalog var.

AB üyesi ülkelerin liderleriyle olumlu diyaloğumuz var. Somut adımlar atacak mıyız atmayacak mıyız. Karşılıklı adımlar atmalıyız. Türkiye üye ülkedir. İki verdiğimiz sözleri tuttuk her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız. Gümrük Birliği’ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz.

Pozitif atmosfer iyi ama somut adım atmalıyız. Üyelik konusu önemli bir konu. Şu andaki tabloyu biliyoruz. AB’nin zaman oynamaması gerekiyor.'