Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.
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- 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2021 Cumartesi - 11:58 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 11:58