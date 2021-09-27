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6 dev şirkete Rekabet Kurumu'ndan soruşturma!

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 15:49 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 15:49

Rekabet Kurulu, Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik  Pazarlama AŞ, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsung Electronics İstanbul  Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret AŞ ile bu teşebbüslerin  distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya  yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin  Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen  ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
 
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere  eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak kanunun ilgili maddesini ihlal  edip etmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüslerin yanı sıra  Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim  Malları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.
 
Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında  soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal  ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya  kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

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