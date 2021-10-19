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41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtından çağrı

AA |  19 Ekim 2021 Salı - 15:20 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 15:20

Tokat'ın Turhal ilçesinde aşı olmadan yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 41 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören 51 yaşındaki Halis Taş, aşı çağrısında bulundu.


İlçede esnaflık yapan Taş, karşı olduğu için Kovid-19 aşısı  yaptırmadı. Maske takmaya özen göstermeyen, salgın tedbirlerine dikkat etmeyen  Taş, 2 ay önce Kovid-19'a yakalandı.
 
Turhal Devlet Hastanesine başvuran Taş, hastanenin yoğun bakım  ünitesinde yer olmadığı için Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada 41 gün  boyunca yoğun bakımda tedavi gören Taş, durumunun düzelmesi üzerine servise  alındı.
 
"Nefes almak dünyaya bedel"
 
Tedavisi Turhal Devlet Hastanesi'nde süren Halis Taş, AA muhabirine,  yaşadığı pişmanlığı anlattı.
 
Koronavirüse yakalandıktan sonra nefes almanın kıymetini anladığını  ifade eden Taş, "Aşı vurulmazsan yakalanıyorsun. Benim gibi perişan oluyorsun. 41  gün yoğun bakımda yattım, 2 aydır tedavi görüyorum, şu anda yataktan  kalkamıyorum. Nefes almak dünyaya bedel. Eğer eşini, çocuğunu, işini seviyorsan,  hayatı seviyorsan, tedbiri al takdiri Allah'a bırak. Benim gibi yanlış, hata  yapmayın. Hurafelere, yalanlara inanmayın. Mutlaka aşınızı olun. Hastaneye ilk  gittiğim zaman aileme her şeye hazırlıklı olun denmiş. 30 gün yüzüstü yattım. Ne  anlatılır ne de izah edilir." diye konuştu.
 
Hastalığa yakalandığı zaman ailesinin henüz aşı olmadığına işaret eden  Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Beni böyle görünce herkes aşısını oldu. Ben de günüm dolunca hemen  aşı olacağım. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, vatanını, milletini, halkını, eşini,  çocuklarını seven, güzel bir nefes almak, yaşamak istiyorsa, Allah rızası için  benim yaptığım hatayı yapmayın. Benim yaptığım yanlışları yapmayın. Aşı vurulun.  95 kiloydum, 2 ayda 60 kiloya düştüm. Yürüyemiyorum, yavaş yavaş yeni  toparlanmaya başlıyorum. Mevla'nın bir mucizesi olarak bakıyorum. İkinci hayat."
 
"Kesinlikle maske, mesafe özellikle Allah rızası için aşı, aşı"
 
 Şu anda en büyük hayalinin eski sağlığına kavuşmak olduğunu vurgulayan  Taş, şunları kaydetti:
 
"Çocuklarım ve sevdiklerimle beraber olmak, rahat bir nefes almak...  Bir nefes dünyaya değer. İki aydır nefesi zor alıyorum. İlk zamanlar aşıya  karşıydım. Yani 'yalan, hurafe, aşı şöyle yapıyormuş'... Ama sonuç gösterdi ki  yalanmış, esas onlar yalanmış. Anladım aşının önemini. Yani aşı, aşı... Çok  pişmanım. Aşı vurulun hayatınız güzel olsun. Hastalanmadan önce çoğu zaman maske  takmıyordum. Bir şey olmaz diye takmıyordum. Demek ki kendi bünyemize  güveniyorduk. Şu anda bünyemiz pert. Kesinlikle maske, mesafe özellikle Allah  rızası için aşı, aşı."
 
 Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün ise Taş'ın sağlık  durumuyla ilgili, "Şu anda normal serviste, Kovid ile ilgili sıkıntı kalmadı ama  akciğerlerin durumu kötü. Enfeksiyonlara bağlı problemler var, o yüzden nefesi  zor alıyor. Oksijen veriyoruz. Halis Bey sık sık hastanemize gelirdi, biz aşıyı  öneriyorduk ama gülüp geçerdi." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 
 

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