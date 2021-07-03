3. doz aşı hangisi olmalı, Biontech mi Sinovac mı? 3. doz aşı gerekli mi, 50 yaş altı için 3. doz aşıya gerek var mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ediliyor. Dünya’da yüksek vaka sayıları ve varyantların artması 3. doz aşı yapılması kararı alınmasına neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “50 yaşından büyüklerin ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olmasına karar verdik.” Dedi. Vatandaşlar angi aşıyı yaptırmış olursa olsunlar 3. dozda istedikleri aşıyı yaptırabilecek? 3. doz aşı hangisi tercih edilmeli, Biontech mi Sinovac mı? 50 yaş altı için 3. doz aşıya gerek var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaşından büyüklerin ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olmasına karar verdiklerini duyurarak, vatandaşların istedikleri aşı için 3. doz aşı randevusu alabilecekleri belirtti. Peki, 3. doz aşı hangisi olmalı, Biontech mi Sinovac mı? 50 yaş altı için 3. doz aşıya gerek var mı?

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklamada bulunarak şunları söyledi:

50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.

3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.

SÜRE 3 AYA İNDİRİLDİ

Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

BİONTECH AŞISINDA SÜRE 6 HAFTADAN 4 HAFTAYA DÜŞTÜ

Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. Aşı tedariki konusunda yapılan bazı değerlendirmelerin somut gerçekle hiç ilgisinin olmadığını üzülerek izliyoruz. Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye'nin aşıya ulaştığını iddia etmek en hafif ifade ile emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur. 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret eden bu devletin kurumlarıdır. Üretilmiş ve güvenilirliğini ispat etmiş her aşı ile ilgilendik ve yakından takip ederek en uygun şartlar ve doğru koşullarla ülkemize getirmeye gayret ettik.

3. DOZ AŞI HANGİSİ OLMALI?

Prof. Dr. Derya Unutmaz “İki doz Sinovac aşısı olanlar için gerekli. Sinovac aşısı yüksek dereceli bağışıklık oluşturmuyor. Antikorlar düşük kalıyor.” açıklamasında bulundu. Biontech aşısı için Unutmaz “İki doz biontech aşısı olanlar için üçüncü doz gerekli değil.” dedi.

Antikoru yüksek olup Sinovac aşısı olanların üçüncü doza gerek var mı sorusuna Unutmaz “Böyle bir ayrım yapmak pratik bir şey değil. Antikor bazı kişilerde daha yüksek olabilir. Genel olarak yapılan çalışmalara bakıldığında antikor düzeyi yüksek olsa da Faz-3 çalışmalarında Sinovac aşısının koruyuculuğu %50-60 civarında olduğunu biliyorduk. Biontech'te ise koruyuculuk %95. İki aşı arasında çok büyük fark var. Türkiye'de ilk başta Sinovac aşısı geldiği için ve ölüm oranlarını yüzde 80-90 azalttığı için o aşı yapıldı. Delta varyantının gelmesiyle birlikte Sinovac aşısının koruyuculuğu daha da düştü. Bu durum birçok ülkede de göründü. Sinovac aşısını kullanan ülkelerde vaka artışında düşüş olmuyor.” cevap verdi.

Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü doz aşıya geçtiler. İki ülkede de Çin aşıları yapılıyordu. Sinovac ve Sinofarm aşılarını karıştırarak yapıyorlar. Birleşik Arap Emirliklerinin nüfusunun yüzde 75'i aşı olmasına rağmen vaka sayılarında düşüş yok. Bu yüzden o ülkeler üçüncü doza başladı. Başka ülkelerde de üçüncü doz aşısı görüşülmeye başlandı.

50 YAŞ ALTI İÇİN 3'ÜNCÜ DOZ UYGULANACAK MI?

Normalleşme sürecine giren Türkiye'de daha hızlı toplumsal bağışıklık için 50 yaş üstüne ve sağlıkçılara 3. doz aşısı uygulanmaya başladı. Kafa karışıklığına neden olan 3. doz aşıyla ilgili Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, açıklamalarda bulundu.

İlhan, "Vatandaşlarımız 3'üncü doz aşısını 3 ay sonra olabilecekler, randevu bu şekilde veriyor. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu için randevu sistemi açılacaktır" dedi.

Prof. Dr. İlhan, üçüncü doz aşının tercihinin vatandaşlara bırakılması ile kendisine hangi aşının tercih edilmesi gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini belirterek, "Burada tercih vatandaşlarımıza kalmış durumda. Akıllarında soru işareti varsa aşı olurken bunu sorabilirler, kronik hastalıkları varsa hekimlerine danışabilirler. 50 yaş altı için 3'üncü doz aşı için süreç içinde değerlendirip ona göre karar vermek doğru olacaktır" diye konuştu.

"HIZLICA TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIĞA ULAŞMAK İÇİN 3. DOZ GEREKLİ"

Prof. Dr. İlhan, 3'üncü doz aşıya neden gereklilik duyulduğuna ilişkin şunları söyledi.

"Şu an geldiğimiz aşamada yeni bir normal döneme giriyoruz, pek çok kısıtlamanın kalktığı bir gün yaşıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı korumak gerekiyor. Bir yandan da sürekli mutasyona uğrayan, değişen varyantlar düşündüğümüzde hızlıca toplumsal bağışıklığa ulaşmamız gerekiyor. Aşılama devam ederken diğer yandan da en riskli olan sağlık çalışanları ve hasta olduklarında hastalığı daha ağır geçirecek 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşısı başlamış durumda."