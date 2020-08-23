29 yıllık kardeş kavgası! 'FETÖ'cü ve 'hain' deyip CİMER'e şikayet etti

‘AİLEM FETÖ’CÜ ŞİKÂYETİ

Abdullah Gençal’a göre, firma ile ortak iş yapan şirketler her yıl FETÖ için belli miktarda parayı Gençal kardeşlere iletiyor, bu para da örgüte himmet olarak gönderiliyordu. Yine iddiasına göre, geçmişte ailesinin 100 milyon liralık vergi kaçakçılığı örgüt tarafından 5 milyon liraya düşürülmüştü.

Bu iddialarını 2016’da savcılığa suç duyurusu olarak bildirmiş, geçen haftada CİMER’e şikâyet dilekçesi yazmıştı.

HAYATI MAGAZİN

‘VERGİ KAÇIRIYORLAR’

Ancak aile arasındaki para ilişkileri son bulmadı. Ailenin diğer fertlerine göre hiç çalışmayan Abdullah Gençal, payını almasına rağmen babaları Turgut Gençal’dan sürekli para aldı. Aile para vermek istemedikçe de sorunlar büyüdü. 2007’de aile şirketini vergi kaçakçılığı yaptığı iddiası ile Maliye’ye şikâyet etti. Babası Turgut Gençal’ın yanında çalışan kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti, ağabeylerinin özel hayatlarıyla ilgili basına açıklamalar yaptı. 2016’ya gelindiğinde Abdullah Gençal’ın şikâyetinin konusu bu kez FETÖ oldu. Ağabeyleri Hulusi ve Bahadır Gençal’ın FETÖ ile ilişkisi olduğunu iddia ediyordu. Savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçede şirketin muhasebe müdürü ve akrabaları Bülent Gençal da vardı. 3 yıl süren soruşturma 2020’nin ilk aylarında takipsizlikle sonuçlandı.

‘ONLAR HAİN, MÜCADELE DEVAM EDECEK’

Abdullah Gençal ağabeylerinin FETÖ soruşturmasından aklandığını ise bizden öğrendi. Son sözleri ise şunlar oldu: “Ne kadar güçlüler. Sürekli sistem onları aklıyor. Onlar hain. Bunu ortaya koyana kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.