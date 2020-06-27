27 - 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavı YKS bugün yapılıyor. Daha önce LGS sınavı için uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün ve yarın YKS için uygulanacak. Pek çok kişi Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hangi saatler arasında sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? sorularını araştırıyor. İşte 27 - 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri...

Üniversiteye giriş sınavı YKS için 27 ve 28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar 81 ilde belirli saatlerde sokağa çıkamayacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hangi saatler arasında sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte 27 - 28 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri...

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek üniversiteye giriş sınavı YKS için ilan edilen sokağa çıkma yasağı iki gün olarak uygulanacak. YKS oturumlarının gerçekleşeceği cumartesi - pazar günleri belirlenen saat aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların bu saat aralıklarında sokağa çıkması kısıtlanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Bugün ve yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağında söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması sağlanacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.