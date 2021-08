2021'in en popüler mobil işletim sistemleri belli oldu

Dünya nüfusunun yüzde 66’sını oluşturan 5,22 milyar mobil kullanıcının olduğu günümüzde, mobil cihazların kullanım oranları her geçen gün artmaya devam ediyor. We Are Social Digital’in 2021 raporuna göre, nüfusun yüzde 97’sinin akıllı cep telefonu kullandığı Türkiye’de akıllı olmayan cep telefonu kullananların oranın ise yüzde 9’u geçmediği kaydedildi. Bu verilerden hareketle 10 bini aşkın basın, TV ve internet mecralarında yapılan taramalarla mobil işletim sistemlerinin basın yansımalarını mercek altına alan Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasından ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, 2021 yılı içinde yazılı basın, televizyon ve internet mecralarında toplamda 120 bin 771 haber e konu olan Android mobil işletim sistemi, en yakın rakibi olan iOS’a 70 bin 836 fazla haber ile yüzde 142 daha çok konuşuldu.