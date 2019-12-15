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2020'de sigorta sistemleri birleşiyor
Birleşme sonrası kamu, biri sigorta, diğeri hayat-emeklilik olmak üzere iki şirketle yola devam edecek. Kurulacak sigorta şirketi yüzde 12’nin üzerinde pazar payı ile sektörde ilk sıraya oturacak. Hayat sigortalarında ise kamu, yüzde 33’ün üzerinde payla açık ara sektör lideri konumuna gelecek. BES’te, devlet katkısı dahil 21 milyar liranın üzerinde fon büyüklüğü yaratılacak.
Kamuya ait sigorta, hayat ve emeklilik şirketleri 2020’nin ilk çeyreğinin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu (TVF) altında birleştirilecek. Bu kapsamda TVF’nin altında sigorta ve hayat-emeklilik olmak üzere iki ayrı şirket kurulacak. Güneş Sigorta, Halk Sigorta ve Ziraat Sigorta TVF’nin kuracağı sigorta şirketi altında birleştirilecek.