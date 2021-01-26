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200 bin liralık vurgun yaptı!

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 19:02 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 19:02

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin firari şüpheli kadının bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli Ö.G'yi İstanbul'da yakaladı.
 
TUTUKLANDI
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan şüphelinin 30 suç kaydının olduğu öğrenildi. Kartepe ilçesinde 18 Kasım 2020'de bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan A.D. ve P.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, firari Ö.G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
 

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