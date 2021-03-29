1500 lira kimlere ödenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan illerde vaka sayı arttığı için alınan yeni kararları duyurdu. Lokanta ve kafelerle ilgili yeni karara göre nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarına kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapılacağını açıkladı.

