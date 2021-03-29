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1500 lira kimlere ödenecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...

29 Mart 2021 Pazartesi - 23:30 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 23:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan illerde vaka sayı arttığı için alınan yeni kararları duyurdu. Lokanta ve kafelerle ilgili yeni karara göre nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarına kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapılacağını açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada lokanta ve kafelerle ilgili kararı da duyurdu. Erdoğan "Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin  tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her  günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan  hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak  sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın  tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde  çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis  hizmeti mevcut haliyle devam edecektir." dedi. 
 
"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma  sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta  ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine  ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler  gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi  işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve  mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi  desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini  üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız"
 

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