21 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.220 0.76 EURO 9,2940 -0.06
USD 7,8460 -0.25 ALTIN 483,200 0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

15 yıldır komada! Suudi Prensi bu kez de elini oynattı

DHA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 11:36 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 11:45

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra komaya giren Prens Halid Bin Talal, 15 yıl sonra ilk kez elini oynattı


Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 2005 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra komaya giren Prens Halid Bin Talal, 15 yıl sonra ilk kez elini oynattı.
 
Prens Talal, Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanıyordu. 2005 yılında bir trafik kazası geçiren ve 15 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi.
 
Kuzeni Prens Halid Bin Talal'ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu. Prens Halid Bin Talal, geçtiğimiz yıl da ilk kez başını oynatmış, o anlar sosyal medyadan paylaşılmıştı.

ETİKETLER

Halid Bin Talal Prens Suudi Prens
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.