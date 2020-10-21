15 yıldır komada! Suudi Prensi bu kez de elini oynattı

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra komaya giren Prens Halid Bin Talal, 15 yıl sonra ilk kez elini oynattı

Suudi Arabistan 'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 2005 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra komaya giren Prens Halid Bin Talal, 15 yıl sonra ilk kez elini oynattı.

Prens Talal, Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanıyordu. 2005 yılında bir trafik kazası geçiren ve 15 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi.

Kuzeni Prens Halid Bin Talal'ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu. Prens Halid Bin Talal, geçtiğimiz yıl da ilk kez başını oynatmış, o anlar sosyal medyadan paylaşılmıştı.