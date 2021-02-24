128 milyar dolar rezervin buharlaşması mümkün mü? Uzmanlar açıkladı…

Siyasette 128 milyar dolar tartışması var. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları buhar mı oldu? Bu mümkün mü? CNN Türk canlı yayınına katılan ekonomi uzmanları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ve Stratejist Cüneyt Paksoy böyle bir buharlaşmanın neden mümkün olmadığını anlattılar.

Siyaset gündemi son günlerde adeta Merkez Bankası’nın rezerv tartışmasına kilitlendi.

CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Merkez Bankası 128 milyar dolar sattı mı, satmadı mı? Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası döviz rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarını da “Külliyen yalandır” sözleriyle yalanlamıştı.

Peki, Merkez Bankası’nın 128 milyar doları var mıydı bu para gerçekten buharlaştı mı? CNN Türk canlı yayınına katılan ekonomi uzmanları İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ve Stratejist Cüneyt Paksoy böyle bir buharlaşmanın mümkün olmadığını söylediler. İşte o açıklamalar...

HİÇBİR ZAMAN 128 MİLYAR DOLARA ÇIKMADI

Sefer Şener: 132 milyar dolar brüt rezervi vardı. Türkiye'nin net rezervi hiçbir zaman türkiye'nin 100 milyar üstüne çıkmadı. Türkiye'nin rezervi hiçbir zaman 128 milyar dolar olmadı.

Cüneyt Paksoy: Merkez bankası, fiyat hareketleriyle bir kar oluşumu yazar. Bu karın da kullanımı o dönem hazine ve maliye bakanlığı ile proaktif bir şekilde dengelenir. Ana amaç Merkez Bankası'nın karı değildir. Merkez Bankası bir istikrara amacı güder. Merkez Bankası yerli ve yabancı talebe göre yanıt verir.

MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ DÖVİZİ NEDEN BU SÜREÇTE SATTI?

Sefer Şener: Merkez Bankası hem kara günler için dediğimiz ekonomideki o dalgalar için bu döviz rezervlerini tutuyor hem de piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak için tutuyor. Çok kısa bir şey daha söyliyeyim özellikle peki ne kadarını bu süreçte vermiş işte biraz önce söyledim. 9-9.5 milyar dolarını çıkacak olan bu sıcak paraya Merkez Bankası transfer etmiş buradaki parayı karşılamış onun dışında bakın türkiyede döviz mevduat hesapları şu anda 236 milyar dolar ve son 1,5 yıllık dönemde aşağı yukarı 40 milyar doların üzerinde bir döviz rezerv artışı oldu.

PEKİ YENİ DÖNEMDE NE OLACAK? EKONOMİDE İLK GÖSTERGELER NELER

Fitch direktöründen flaş Türkiye açıklaması da geldi. "Ilımlı bir toparlanma var" denildi.

Cüneyt Paksoy: Ne kadar yüksekse güvenli bir ülke ve yatırım yapılabilir oluyor. Kredi derecelendirilme kuruluşlarının haziran ve temmuz aylarında Türkiye’nin puanını 1 kademe yukarı çekecek.

Sefer Şener: Fitch'in son değerlendirmesinde son sanayi rakamının 9,9'luk olarak olumlu gelmesinin de payı çok yüksek. 6 ay sonra bütün uluslararası kuruluşların not yükselttiğini biz göreceğiz.