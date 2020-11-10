103 yaşında koronavirüsü yendi

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Bostancı, “Vücudumda kırgınlık oldu. Sonra hastaneye yatırdılar. Bir gün kaldım. Şu anda sağlık durumum çok iyi, gençliğimde bol bol bal ve meyve yedim. Hep yürüdüm” dedi.

Hüseyin Bostancı da, “28 Ekim’de rahatsızlandım, benim testim pozitif çıktı. Sonra babamda da hastalık belirtisi olunca ona da test yapıldı ve hasta olduğu anlaşıldı. Babamı hastaneye aldılar. Bir günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Şu anda sağlık durumu çok iyi. Hastaneye yatırıldığında çok korktuk, ölecek sandık. Çünkü yaşı 103 ama şu anda çok çok iyi. Eski haline dönmeye başladı" diye konuştu.