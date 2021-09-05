Tiyatroya başladığı dönemde ustası Ferhan Şensoy ’dan çok şey öğrendiğini söyleyen Hakan Bilgin, "Tiyatro zamanlamasını Ferhan Şensoy’dan öğrendim. Ahlaklı, adaletli olmayı öğrendiğim biriydi. Şansımdı, onunla yaşadığımız her şey çok keyifliydi" dedi.

Bugüne kadar yer aldığı projeler için hiçbir zaman 'keşke' demediğini belirten oyuncu, "Çok garip projelerde de bulundum ama bulunduğum projelerde ya insan kazandım, ya yönetmen tanıdım, neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini öğrendim. Biraz hayatın böyle olmasını da seviyorum. Bazen yanlışları görmek gerekiyor. Onun için de o alanlara girip çıkmak gerekiyor. Dokunmadan bilemiyorsunuz" şeklinde konuştu.

"SEYREDERKEN EN KEYİF ALDIĞIM KİŞİ HALİT ERGENÇ"

Bilgin, televizyonda keyifle ve beğenerek izlediği oyuncularla ilgili soruya, "Televizyonda seyrederken en keyif aldığım kişi Halit Ergenç. Halit’in sadece bakışıyla, apayrı insanları anlatması beni çok etkiliyor. Çok seviyorum. Geriye döndüğümde de Türk sinemasında Önder Somer’i çok severdim kötü adam olarak" yanıtını verdi.