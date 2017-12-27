'İsrail gerçek bir ülke değil' dedi toplatıldı

Fransa'da yayınlanan çocuk dergisi Youpi Ocak sayısında, 'İsrail'in bazı ülkeler tarafından gerçek bir ülke olarak görülmediği' ifadesine yer verdiği için toplatıldı. Söz konusu ifadede İsrail Kuzey Kore ile bir tutuldu.

Fransız Youpi çocuk dergisinin Ocak ayı sayısındaki oyun kartlarından birinde, İsrail'in gerçek bir ülke olmadığı sözleri yer alınca ortalık karıştı.

Dünya haritasının bulunduğu sayfada dünya ülkeleri tanıtılırken, "Dünyadaki 197 ülkeye devlet denir. Fransa, Almanya, Cezayir gibi. Dünyada 197 ülkeden daha fazla ülke var. Ancak tüm dünya bu ülkeleri (örneğin İsrail ve Kuzey Kore gibi) gerçek ülke olarak görmüyor" ifadeleri kullanıldı.



İsrail'in Fransa büyükelçisi Aliza Bin Noun'dan gelen tepki üzerine derginin Ocak sayısı için tolatılma kararı alındı. Derginin imtiyaz sahibi Bayard Grubu, derginin Ocak sayısının bayilerden çekileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Macron'u etiketledi

Fransa büyükelçisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u etiketleyerek Twitter üzerinden "Çocuklara bu yalanların düşündürülmesi şok edici. Siyonizmi cesaretlendiren bu tarz konuşma, semitizm karşıtlığından ayrılamaz" paylaşımıyla tepkisini duyurdu.